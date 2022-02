Ein Freund hat mich von seinem Glauben überzeugt

Folge 85 26 Minuten

Mohamad Faridi wächst im Iran auf. Als überzeugter Moslem hält er sich streng an den Koran und richtet sein Leben daran aus. Doch eines Tages bringt ein alter Freund sein Weltbild durcheinander. Auch Karim und Nabeel werden durch Freunde ins Grübeln gebracht. Ist an der Bibel vielleicht doch was Wahres dran? (Moderation: Mirjam Nitsch / Andreas Waldmann)