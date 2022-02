Mein Weihnachtswunder

Folge 88 26 Minuten

Davids Leben war am Boden, als er an Weihnachten plötzlich das Gefühl hatte, dass Gott zu ihm sprach. Auch für Lucas wurden die Weihnachtstage zu einem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben, als er unterm Christbaum zu einer wichtigen Erkenntnis kam ... (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)