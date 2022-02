Ich hatte Gott verlassen

Folge 91 26 Minuten

Olaf ist als Pastor und Missionar unterwegs und lebt ein Leben für Gott. Doch als dann sein Privatleben in die Brüche geht, wendet er sich enttäuscht vom Glauben ab. Auch Joe glaubt als Kind an Gott. Doch als Teenager verliert der Glaube für ihn die Bedeutung und er fängt an, mit Drogen zu experimentieren. Heute ist der Glaube der beiden stärker denn je. Über den Weg weg und wieder hin zu Gott berichten sie in dieser Sendung. (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)