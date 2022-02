Rassismus von Klein auf - Wenn die Schulzeit zur Qual wird

Folge 94 26 Minuten

Gemobbt, abgelehnt, ausgegrenzt - Ruby und Michelle erlebten von Kindesbeinen an Rassismus, weil ihre Hautfarbe anders war als die ihrer Mitschüler. Als erstes schwarzes Mädchen an einer weißen Schule stieß Ruby 1960 auf starken Widerstand. Auch Michelle musste sich ein dickes Fell zulegen, um unter den Anfeindungen ihrer Mitschüler nicht zu zerbrechen. Was half ihnen, mit diesen Erfahrungen umzugehen? (Moderation: Sabine Bhandari / Andreas Waldmann)