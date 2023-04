ICEJ Ostergottesdienst aus Jerusalem

Folge 185 25 Minuten

Ein festlicher Ostergottesdienst aus Jerusalem, aufgezeichnet in der Christ Church in der Jerusalemer Altstadt. Pfarrerin Eva Miriam Reich-Schmidt (Ev. Mauritiuskirche Reichenbach/Fils) führt liturgisch durch den Gottesdienst, die Predigt hält ICEJ-Präsident Dr. Jürgen Bühler. Gottfried Bühler, Leiter der ICEJ Deutschland, interviewt Benjamin Berger, Leiter einer hebräischsprachigen, messianischen Gemeinde in Jerusalem.