Gush Etzion und die Wiedergeburt Israels

Die Region Gush Etzion ist eines der wichtigsten Gebiete in der Geschichte Israels. Nicht nur in der Neuzeit in Bezug auf die Wiederherstellung des modernen Staates Israel. Auch historisch gesehen finden sich hier die Spuren der Patriarchen, Könige und Propheten der Bibel. Amos Safrai, in Gush Etzion geboren, begleitet Gottfried Bühler zu verschiedenen Menschen und Orten Gush Etzions und zeigt auf, wie zentral dieses Gebiet in der Existenz Israels war und ist.