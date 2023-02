Sehnsucht nach Frieden

Folge 123 28 Minuten

Als russische Soldaten mit mehr als 50 Panzern in Butscha, die Heimatstadt des ukrainischen Pastors Volodymyr Koval, einfielen, war für ihn klar, dass der Moment gekommen war, gemeinsam mit seiner Familie aus seinem Land zu fliehen. Auch Evelina Kornuta musste alles zurücklassen und lebt nun in einem Gemeindehaus in der Schweiz. Für sie, wie für viele anderen Geflüchteten Ukrainer, ist der Glaube an Jesus der einzige Frieden, den sie noch haben, erzählen sie in dieser Sendung.