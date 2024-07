Halt finden in unsicheren Zeiten (2/2) (RUHE IM STURM)

Dass Menschen sich Sorgen machen, ist nichts Neues. Nicht umsonst nimmt Jesus sich in seiner berühmten Bergpredigt viel Raum, um über Sorgen zu reden. Aber trotzdem stellt sich immer wieder die Frage: Wie gehe ich in Zeiten voller Sorgen so mit mir selbst um, dass ich trotzdem zur Ruhe komme? Mit eben dieser Frage beschäftigt Anton Svoboda sich in der heutigen Predigt.