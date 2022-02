Church matters

Staffel 1 Folge 75 25 Minuten

"Religion ist Privatsache." Dieser Satz ist sehr bekannt, aber total falsch, sagt Patrick Knittelfelder. Was er damit meint, erklärt er in dieser Predigt. Außerdem ist Mike Breneis zu Gast und erzählt im Gespräch davon, wie sein Lebensweg ihn aus dem Musikbusiness in die Gemeindearbeit und zur Home Church gebracht hat.