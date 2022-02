Fundament und Halt: Überschlage die Kosten!

Folge 617 55 Minuten

Der Himmel ist ein Ort, an dem wir gerne mit Menschen zusammen sind und an dem wir eine tiefe Verbindung mit Gott, mit der Familie und mit Freunden haben. Wir brauchen einander. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, einander zu lieben. Bobby Schuller spornt deshalb dazu an, niemals die Verbindungen zu anderen abzubrechen und sich in seine Nächsten zu investieren. Er setzt die Predigtreihe "Fundament und Halt" mit dem Thema "Überschlage die Kosten!" fort.