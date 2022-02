Advent: Du bist stark!

Folge 629 55 Minuten

Wie kann ich in den Herausforderungen meines Lebens stark sein? Wie soll ich Freude haben? Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen und ihn von ganzem Herzen suchen, dann gibt es zwar Zeiten der Trauer, aber dann haben wir eine grundsätzliche Freude, die uns auch durch alle Herausforderungen des Lebens hindurchträgt. Selbst mitten im Sturm können wir Freude und Stärke erleben. Über all dies spricht Bobby Schuller in seiner Predigt.