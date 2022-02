Advent: Der Gute Hirte!

Folge 630 55 Minuten

Man kann stark und demütig sein und man kann schwach und arrogant sein. Am Ende schaut Gott ins Herz. Über den Kontrast zwischen Hochmut und Demut spricht Bobby Schuller in seiner Predigt zum 4. Advent. Er nimmt dabei auch Bezug auf die Weihnachtsgeschichte und erklärt warum manche Annahmen über die damalige Zeit wohl gar nicht so richtig zutreffend sind. Waren die Hirten zum Beispiel wirklich alte Männer?