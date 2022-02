Lebendige Bibelszenen: Die Ganzjahreskrippe St. Johannes in Neumarkt

Folge 943 28 Minuten

Krippen mit dem Jesuskind, Maria und Josef, Hirten und Schafen veranschaulichen normalerweise die Geburt Jesu. Eigentlich sieht man sie nur in der Weihnachtszeit. Im Münster St. Johannes in Neumarkt in der Oberpfalz gibt es eine ganz besondere Krippe, die das ganze Jahr lang zu sehen ist und jeden Monat eine andere biblische Szene zeigt. Außerdem im ökumenischen Magazin: Erntedank - zu Besuch bei Landwirten.