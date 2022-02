Sanierung des Eichstätter Doms

Folge 945 28 Minuten

Der Eichstätter Dom gehört zu den bedeutendsten mittelalterlichen Baudenkmälern Bayerns. Seit vergangenem Jahr ist das Gotteshaus wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Eine Herausforderung, denn alleine das Dach ist so groß wie ein Fußballfeld. Welche Arbeiten nötig waren und noch sind, damit der Dom im Jahr 2023 wieder eröffnet werden kann, sehen Sie in der aktuellen Ausgabe von KIRCHE IN BAYERN und außerdem: Querfeldein gehen - darunter kann sich jeder etwas vorstellen. Doch im Kirchenwald der unterfränkischen Gemeinde Güntersleben, dem "Heiligenhölzchen", geht es auch schon einmal querwaldein - zum Beispiel bei einer Exkursion durch den schöpfungsfreundlichen Wald.