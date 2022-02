Ein Kunstwerk aus Legosteinen

Folge 946 28 Minuten

Den Würzburger Kiliansdom aus Legosteinen gibt es noch bis Ende Oktober im Museum am Dom zu bestaunen. Außerdem im ökumenischen Magazin: Künstlerinnen und Künstler aus dem Bistum Eichstätt haben die Geschichte von Jona und dem Wal aus dem Alten Testament auf die Bühne gebracht. Und: Umwelt- und Klimaschutz sowie Nachhaltigkeit wird in der Gemeindebücherei in Gröbenzell bei München großgeschrieben. Zum "Tag der Bibliotheken" am 24. Oktober stellt KIRCHE IN BAYERN diese besondere Bücherei vor.