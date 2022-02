Der Nonnenpfad: Wandern wie die Rienecker Grafentöchter

Folge 949 28 Minuten

Zwischen Burg Rieneck und Kloster Schönau in Unterfranken gibt es einen neuen Spazierweg. Der neu angelegte Pfad durch den Wald lädt zum Wandern auf historischen Spuren ein. Die Gemeinden am Weg und der Kloster-Förderkreis wollen damit an die Grafentöchter erinnern, die im Mittelalter dort ihrem weiteren Schicksal entgegenliefen. Außerdem: "Tatort Bibel": Kriminalstück "Kain und Abel" in Postbauer-Heng. Es gibt hunderte Krimi-Serien und Filme. Auch das Buch der Bücher, die Bibel, ist voll von Verbrechen - Stoff für eine biblische Krimi-Serie, dachte sich der Innovationskreis des Bistums Eichstätt und bringt Kriminalgeschichten aus der Bibel in der Kirche auf die Bühne.