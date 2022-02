Besonderer Fund: Ein Kunstschatz auf dem Dachboden

Folge 950 28 Minuten

Jahrhundertelang lagen sie über den Köpfen der Gläubigen auf dem Dachboden in St. Walburg: Kunstschätze, die erst im Zuge anstehender Sanierungsarbeiten entdeckt wurden. KIRCHE IN BAYERN gibt einen Einblick in die Kirchengeschichte und alte Handwerkskunst Eichstätts. Außerdem im ökumenischen Magazin: im Gespräch mit Andreas Batlogg, Jesuit aus München, der ein sehr persönliches Buch geschrieben hat, das Jesus als einen Gefährten und Freund beschreiben will.