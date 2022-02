Landesbischof besucht Johanniter Unfallhilfe in München

Folge 954 28 Minuten

Gemeinsam mit Schwester Nicole - Ordensschwester der evangelischen Communität Christusbruderschaft Selbitz - besucht Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm die Johanniter Unfallhilfe in München. Was ist gerade am Heiligen Abend die Herausforderung und die besondere Belastung des Rettungsdienstes? Und was haben die Hirten aus der Weihnachtserzählung mit Menschen gemeinsam, die am Christfest für andere da sind? Und: Jetzt in der Adventszeit werden die Weihnachtskrippen wieder hervorgeholt und hergerichtet. Doch in der Corona-Pandemie ist es gar nicht so einfach an Zubehör zu kommen. Ein Abstecher nach Freystadt in der Oberpfalz lohnt sich.