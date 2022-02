Folge 505 40 Minuten

Ihr werdet meine Zeugen sein! Warum verbringt eine junge Dame, Damaris Cauneac, ihren Urlaub nicht in einer heilen Palmenwelt, sondern geht auf die Insel Lesbos, um den Flüchtlingen dort zu helfen? Sie steht Rede und Antwort - und es ist bewegend, was sie bewegt und von wem sie bewegt wird! Heiko Bräuning macht sich in der Predigt Gedanken über das Jünger-Sein und Zeuge-Sein. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der herausfordert!