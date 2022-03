Ehe - Gemeinsam - Berufen

Folge 507 40 Minuten

Sie haben sich am theologischen Seminar Chrischona kennengelernt, obwohl es verboten war, Beziehungen während des Studiums einzugehen: Stefan und Cornelia Schmid. Nach dem "Verliebt -Verlobt - Verheiratet" haben es beide aber auch mit handfesten Schwierigkeiten zu tun. Sowohl beruflich als auch privat. Was sie dabei durchgetragen hat, erzählen sie im Interview mit Pfarrer Heiko Bräuning. In ihrer gemeinsamen Predigt gehen sie dem Phänomen der Berufung als Ehepaar nach.