Folge 508 40 Minuten

Was aus einem Denkfehler, einem Versehen, einem Zufall entstehen kann: darüber berichtet Heiko Bräuning in seiner Predigt. Letzten Endes gilt: am Ende wird alles gut. Ist es noch nicht gut, ist es noch nicht das Ende. Zu Gast einmal mehr: der Sozialunternehmer, Visionär und Gottesmann Tobias Merckle. Eine seiner großen Leidenschaften sind die Hoffnungshäuser. Darin leben je zur Hälfte Flüchtlingsfamilien und deutsche Familien unter einem Dach. Über Herausforderungen und Segen erzählt Tobias Merckle im Gespräch mit Pfarrer Heiko Bräuning.