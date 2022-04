Vom Schweinehund...

Folge 510 40 Minuten

Matthias Mäder war ein erfolgreicher Entwicklungsingenieur in der Automobilbranche, aber er hatte immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Eine Art innere Leere. Die Suche nach Erfüllung führte ihn in den Wald und hin zu Gott. Was seinen heutigen Beruf als Waldbademeister ausmacht, dass erzählt er Heiko Bräuning. In seiner heutigen Predigt berichtet Heiko Bräuning von seinen Erfahrungen mit dem inneren Schweinehund, von Bequemlichkeit und Willensschwäche. Er erklärt wie man mithilfe des Gebets Veränderungen einläuten und die eigene Komfortzone verlassen kann.