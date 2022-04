Schrottverwertung

Folge 512 40 Minuten

Am Ende standen alle nur vor einem Haufen Schrott. Totalschaden! So war es auch in den Zeitungen zu lesen. Menschen kamen zu Schaden. Mitten in einem Schrotthaufen in einer Autowerkstatt predigt Heiko Bräuning. Und geht dem wahren Grund von Ostern nach und den Auswirkungen des Eingreifens Gottes in unseren persönlichen Schrotthaufen oder Totalschaden. Außerdem feiern wir in diesem Gottesdienst gemeinsam das Abendmahl und laden herzlich ein, mitzufeiern! Der Herr ist auferstanden! Und der Auferstandene lädt uns persönlich ein, in aller Freiheit bei ihm Tischgemeinschaft zu erleben!