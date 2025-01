Warten lohnt sich (Dezember 2021)

Warum lohnt es sich zu warten? Weshalb ist es so wertvoll für uns? Und was ist das Besondere an Weihnachten und Advent? Darüber spricht Moderator Matthias Brender mit Dr. Beate Hofmann, Bischöfin von der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Außerdem erklärt die Bischöfin, wo die heutigen Weihnachtstraditionen eigentlich herkommen.