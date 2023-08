Von Alpha bis Omega (Juli 2022)

Was kommt dabei raus, wenn sich katholische und evangelische Journalisten zusammentun, um über gesellschaftliche und soziale Themen zu berichten? Die Antwort lautet: Alpha & Omega, eine 30-minütige Talksendung. Die Themen sind vielfältig - mal ernst, mal lustig, aber nie langweilig. Jetzt steht sogar ein Jubiläum an. Woher der Name der Sendung kommt, wie die Redaktion immer wieder die spannensten Gäste findet und welche Themen am meisten berührt haben, davon erzählt Alpha & Omega-Moderator Christian Turrey im Gespräch mit Beate Busch.