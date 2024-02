Gemeinde über die Kirchentüren hinaus (August 2022)

Covid hat zeitweise viele Türen in der Gemeindearbeit geschlossen, dafür aber auch neue geöffnet. So ist z.B. im Ev. Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg ein digitales Gottesdienstformat namens #liveline entstanden, dessen Zuschauerschaft stetig wächst. Was genau es damit auf sich hat, erklärt Pastorin Katja von Kiedrowski in einem Interview mit Moderator Dominik Steinbeißer.