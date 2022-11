Von böse zu gut

Was ist gut? Was ist böse? Das ist gar nicht immer so leicht zu beantworten. Schwierig wird es vor allem dann, wenn das eine unter dem Namen des anderen läuft und Böses gut genannt wird. Und was ist mit dem Menschen selbst? Ist er von Grund auf böse oder gut? Matthias Brender geht in seinem Impuls zu Jesaja 5,20 näher darauf ein.