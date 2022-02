Folge 1 25 Minuten

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. Die von Linden umgebene St.-Laurentius-Kirche besucht Pastorin Almut Schimkat. Vor Ort trifft sie Pastor Wolfgang Rogge, der seine Drehorgel vorführt. Die Orgel der St.-Laurentius-Kirche wird von Johannes Lenz, Kirchenmusiker in St. Jürgen, gespielt. Pastor Rogge zeigt verschiedene Details in und um die Kirche und das nahgelegene Hof-Café.