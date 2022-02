Folge 2 25 Minuten

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. Mit Pröpstin Frauke Eiben ist das liveline-Team zu Gast in der Elisabeth-Kirche in Brunstorf, dem südlichsten Ort der Andachtsreihe. Gespräche mit Menschen vor Ort, z. B. über den Lindenkranz, der die Kirche umgibt, zeugen von hohem Engagement. Pastorin Angelika Gogolin hält die Andacht.