Folge 3 25 Minuten

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. Die St.-Clemens-St.-Katharinen-Kirche in Seedorf besucht Pastor Jonathan Ide. Sein Kollege vor Ort, Pastor Jakob Henschen, spricht mit ihm über den gemalten Teufel in der Kirche und weitere Details. Außerdem geht es darum, wie der Name der Kirche entstanden ist.