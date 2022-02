Folge 4 25 Minuten

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. Pröpstin Petra Kallies ist zu Besuch in der Andreaskirche in Kuddewörde. Pastor Egmont Rausch und seine Frau präsentieren den kirchlichen Rosengarten. In der Kirche sind unter anderem Apostelfiguren aus dem 13. Jhd. zu bewundern.