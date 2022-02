Folge 5 25 Minuten

Unterwegs in den schönen Kirchen Lauenburgs. In der Maria-Magdalenen-Kirche in Berkenthin ist Pastorin Mareike Hansen zu Gast. Pastor Wolfgang Runge erzählt von dem historischen Taufengel und der Figur der Maria Magdalena sowie von den zahlreichen Wand- und Deckenmalereien.