Patmos - Die Offenbarung

Folge 1 27 Minuten

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Ob es tatsächlich der Apostel Johannes war, der seine Visionen an sieben Gemeinden in der heutigen Türkei geschickt hat, ist umstritten. Doch die orthodoxe Glaubenstradition ist sich sicher: Es war der Apostel und Donnersohn Johannes. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes' Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die erste Etappe der Reise führt ihn in die Schweiz und nach Patmos. Hier sollen Johannes' Visionen offenbart und aufgeschrieben worden sein. Lassen sich hier die Geheimnisse der Offenbarung lüften? Können die Menschen heute noch etwas von ihnen lernen?