Thyatira - Isebel, die falsche Prophetin

Folge 5 26 Minuten

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes' Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die fünfte Etappe der Reise führt ihn nach Thyatira. Zur Zeiten der Offenbarung hatte die Gemeinde mit Spaltung zu kämpfen. Denn der christliche Glaube führte zu einer Revolution der damaligen Sexualmoral. Da fielen die Lehren der Isebel bei manchem Gemeindeglied auf fruchtbaren Boden. Was kann das Sendschreiben an Thyatira über moralisches Verhalten in einer Gesellchaft mit verkommenden Sitten lehren?