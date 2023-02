Sardes - Die Zeit des Erwachens

Folge 6 26 Minuten

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes' Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die sechste Etappe der Reise führt ihn nach Sardes. Die Gemeinde in Sardes litt weder unter Verfolgung noch unter Irrlehren. Sie genoss sogar wegen ihrer guten Werke hohes Ansehen und doch erhält sie den Brief mit dem vielleicht schwersten Vorwurf: "Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot". Das Sendschreiben an Sardes in der Offenbarung läutet die Erweckung für alle Gemeinden ein, die in ihren Traditionen eingeschlafen sind.