Philadelphia - Die siegreiche Gemeinde

Folge 7 26 Minuten

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes' Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die siebte Etappe der Reise führt ihn nach Philadelphia. Die Gemeinde in Philadelphia war die demütigste und gleichzeitig die siegreichste Gemeinde der Sendschreiben der Offenbarung. Heute ist es schwer zu glauben, dass das Christentum aus der Gegend der sieben Gemeinden sich in die ganze Welt verbreitete. Denn alle sieben liegen geographisch in der heutigen Türkei, und heute ist hier der Islam die verbreitetste Religion. Wie kam es zu einem solchen Umschwung der Zivilisation in Kleinasien? Kann die Geschichte von Philadelphia hierzu Aufschluss geben?