Apokalypse - Ich komme bald

Folge 9 26 Minuten

Sie gilt als das geheimnisvollste und wohl komplexeste Buch der Bibel: die Offenbarung des Johannes, auch Apokalypse genannt. Filmemacher Christophe Hanauer macht sich auf den Weg, die sieben Gemeinden, die Johannes' Sendschreiben erhielten, zu erforschen. Die neunte Etappe der Reise führt ihn zurück in die Schweiz. Hier will er sich dem Teil der Offenbarung widmen die nicht die Sendschreiben sind. Denn wenn all die Sendschreiben aus den ersten drei Kapiteln des Buchs der Offenbarung eine kraftvolle Botschaft zu verkündigen haben, was ist mit dem Rest des Buches? Erleben wir gerade die Vorläufer der angekündigten Apokalypse?