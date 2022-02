Folge 81 55 Minuten

Im Laufe seiner Karriere hat er über 4500 Lieder geschrieben, mit berühmten Persönlichkeiten und top Musikern zusammengearbeitet. Doch dieser Weg war nicht immer einfach. Trotzdem hat Siegfried Fietz immer sein brennendes Herz für Jesus behalten. Das treibt ihn und seine Kunst an. Moderatorin Bente Rathjen war in seinem Skulpturenpark in Allendorf/Greifenstein zu Gast und spricht mit dem Komponisten, Liedermacher, Produzenten und Künstler über seinen bewegten und bewegenden Lauf des Lebens.