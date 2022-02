Durststrecken der Seele

Staffel 1 Folge 80 25 Minuten

Wenn alles gut läuft, passt es ja. Doch wie kann man Zeiten überleben, in denen es wirklich hart ist? Was ist zu tun, wenn die Seele durch eine Durststrecke geht? Dieser Impuls von Dr. Johannes Hartl gibt eine Hilfestellung, wie man in schweren Zeiten am Glauben festhalten und eine Perspektive der Hoffnung inmitten von Schmerz gewinnen kann. Er berichtet dabei auch aus seiner persönlichen Vergangenheit und erzählt, was er aus einer durchlebten Durststrecke gelernt hat.