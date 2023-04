Let's talk about Sex (ABENTEUER Beziehungen)

Staffel 1 Folge 86 25 Minuten

Wie hält man das sexuelle Verlangen auch noch nach 10 oder 20 Jahren Ehe am Brennen? Emotionale Intimität ist einer der Bestandteile, welche weiteren es gibt und was die Bibel dazu sagt, erzählen Maria und Jakob Gfrerer in ihrer Predigt.