Plötzlich Rentner! Wie der Start in den Ruhestand gelingt

Folge 979 27 Minuten

Erstmal ausschlafen - das hat sich Angela Merkel nach vielen Jahren als Bundeskanzlerin zum Start in die Rente vorgenommen. Welche Möglichkeiten gibt es ansonsten, um glücklich in den Ruhestand zu starten? Darüber spricht Caroline Haro-Gnändinger in der nächsten Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" mit Manfred Uhl aus Walldorf. Er weiß als Seelsorger und Berater und auch aus seiner eigenen Erfahrung, wie sich dieser neue Lebensabschnitt auf Beziehungen auswirkt, was Partnerschaft, die Familie und Bekanntschaften angeht.