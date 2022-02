Stark ins neue Jahr - Frauenpower in der Evangelischen Kirche

Folge 980 27 Minuten

Mit Annette Kurschus, Kirsten Fehrs und Anna-Nicole Heinrich stehen erstmals drei Frauen an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland. Eine Vorbildstellung, wenn es um das Thema Gleichberechtigung geht. Doch wie schwierig ist es für Frauen, ein leitendes Amt auszuführen? Und was können und wollen sie verändern? Außerdem äußern sich die Gäste Cornelie Ayasse, Landesfrauenpfarrerin und Lea Schlenker, Doktorandin Ev. Theologie, dazu, wie es ihrer Meinung nach mit dem Thema gleichgeschlechtlicher Trauungen in der Landekirche in Württemberg weitergehen soll.