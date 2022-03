Bischofswahl in Württemberg 2022: Kandidierende im Gespräch

Folge 982 27 Minuten

Am 17. März 2022 wählt die Evangelische Landessynode in Württemberg eine neue Bischöfin oder einen neuen Bischof. Frank Otfried July, der dieses Amt bereits seit 2005 innehat, geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Zur Wahl stellen sich drei Kandidierende. Wie positionieren sich zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragestellungen? Und was ist ihnen für die Zukunft der Evangelischen Landeskirche in Württemberg wichtig? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit den Bischofskandidaten Ernst-Wilhelm Gohl und Gottfried Heinzmann sowie der Bischofskandidatin Dr. Viola Schrenk.