Erbschleicherei und Zoff um den Nachlass - wie eine Ordensfrau Betroffenen hilft

Folge 985 27 Minuten

Bei Geld hört die Freundschaft auf - und das gilt auch bei Erbstreitigkeiten. Wenn sich zur Trauer um den Verstorbenen Ärger und das Gefühl von Ungerechtigkeit mischen. Das bewegt einige, weiß auch Bernadette Brommer aus Bühl in Baden. Sie ist Ordensfrau bei den Schwestern vom Guten Hirten in München. An sie wenden sich viele, die vermuten, dass sie es mit "Erbschleichern" zu tun hatten. Caroline Haro-Gnändinger spricht in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega - Kirche im Gespräch" mit Schwester Bernadette darüber, was die betroffenen Angehörigen genau bewegt, welche rechtlichen Lücken die Sache strukturell schwierig machen und wie Familien vorbeugen können.