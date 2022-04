Christliche Ritterorden - mehr als Geschichte?!

Folge 1016 27 Minuten

Kämpfende Ritter, fromme Pilger und erste Hospitäler im Getümmel der Kreuzzüge rund um Jerusalem, um diese Geschichte geht es in dieser Ausgabe von "Alpha & Omega". Denn seit dem Hochmittelalter gibt es sogenannte geistliche Ritterorden. Wie sind sie eigentlich entstanden damals und was heißt es, heute darin Mitglied zu sein? Das klärt Caroline Haro-Gnändinger mit Konservatorin Maike Trentin-Meyer, die für das Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim zuständig ist und selbst Mitglied beim Deutschen Orden ist, und mit Dominicus Freiherr von und zu Mentzingen aus dem Kraichgau vom Souveränen Malteserorden.