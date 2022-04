Ukraine-Krieg: Wie Geflüchtete in Baden-Württemberg Hilfe finden

Folge 988 27 Minuten

Seit Beginn des Krieges fliehen Millionen Menschen aus der Ukraine - allen voran Frauen mit Kindern, aber auch Menschen mit Behinderung suchen Schutz vor dem Krieg. Tausende der Geflüchteten kommen derzeit in Deutschland an, auch in Baden-Württemberg. Vielerorts werden im Rekordtempo Hilfsangebote organisiert. Aber welche Unterstützung brauchen die Menschen jetzt konkret? Was kann jeder Einzelne tun? Und wie nimmt man als in Deutschland lebende Ukrainerin den Konflikt wahr? Darüber spricht Moderatorin Heidrun Lieb mit ihren Gästen.