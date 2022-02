Eine neue Art zu leben - Harrison Conley

Folge 497 26 Minuten

Als Christ ist ein Mensch vor Gott ohne Schuld. Wo einst seine Sünden waren, sieht Gott nur noch das vollkommene Opfer von Jesus. In seiner Botschaft hilft Pastor Harrison Conley zu erkennen, dass die Stimme, die einen immer noch anklagen will, nicht von Gott, sondern vom Feind kommt. Er zeigt eine neue Art zu leben auf - unbeschwert, leicht und befreit in Christus!