Das gibt dir wieder Hoffnung für die Zukunft (2/3)

Als Christen haben wir viele Gründe, auf das zu hoffen, was kommen wird - unabhängig von unseren momentanen Umständen. In dieser Predigt zeigt Bayless Conley drei Dinge über Gott, die uns helfen können, in der kommenden Zeit an dieser Hoffnung festzuhalten.