Wie Gottes Kraft in seiner Kirche wirksam bleibt

Folge 504 26 Minuten

Wie sieht Kirche aus, in der Gottes Kraft und sein Geist am Wirken sind - und wie kann man sich diese Kraft bewahren? Bayless Conley zeigt es uns anhand der Urgemeinde. Er will zeigen, wie Gottes Feuer und seine Kraft auch unser Leben erfüllen kann und wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen können.