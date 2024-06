07.06.24

Heute mit Meldungen zu diesen Themen: Europawahl: Wahlappell des Hamburger Erzbischofs; Gedenken an getöteten Polizisten in Mannheim; Hochwasser: Bischof Oster dankt Einsatzkräften; Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu; Umweltspruch an Rios Statue "Christus, der Erlöser".